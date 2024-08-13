مفاجأة في السوبر الأوروبي.. أتالانتا ينتفض وريال مدريد الهدف

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن مفاجأة قوية يعد لها نادي أتالانتا الإيطالي قبل مواجهة نادي ريال مدريد الإسباني في لقاء بطولة السوبر الأوروبي المقرر لعبها مساء غد الأربعاء.

ويضرب ريال مدريد موعدًا هامًا مع نظيره نادي أتالانتا في وارسو عاصمة بولندا مساء غد الأربعاء الموافق الرابع عشر من أغسطس ضمن لقاءات بطولة السوبر الأوروبي.

وتقام مباراة أتالانتا وريال مدريد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة وفي تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

أتالانتا يطمح لمفاجأة ريال مدريد في السوبر الأوروبي

ويشارك نادي أتالانتا في بطولة السوبر الأوروبي كونه المتوج بلقب الدوري الأوروبي في حين يشارك ريال مدريد بصفته صاحب لقب دوري أبطال أوروبا النسخة المنصرمة.

وفشل أتالانتا في تحقيق نتائج إيجابية تؤهله للمنافسة مع ريال مدريد على لقب السوبر الأوروبي خلال اللقاءات الودية التي لعبها استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

ولكن ليست هذه المرة الأولى التي يدخل أتلانتا فيها مباراة قوية وهو ليس في أفضل أحواله، ولكنه ينجح في كل مرة بأخذ ما يريد وهو ما ظهر في البطولة التي توج بها بعد 61 عاما، حيث يرغب النادي الإيطالي في تكرار تجربة نهائي الدوري الأوروبي عندما واجه نادي باير ليفركوزن وانتزع منه اللقب وهو ما يخطط لفعله ضد كتيبة أنشيلوتي غدًا.

