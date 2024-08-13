نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل موقعة الهلال.. السومة يضرب الأهلي في مقتل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تترقب جماهير الكرة السعودية بشكل خاص والعربية بصفة عامة، موعد انطلاق المواجهة النارية والمنتظرة بين الهلال والأهلي، في قمة نصف نهائي بطولة كأس السوبر السعودي.

ويتضمن هذا الدور أيضا مواجهة نارية بين فريقي النصر والتعاون، لحسم طرفي المباراة النهائية في الموسم الجديد.

- السومة يصدم جماهير الأهلي

ومن المقرر أن تقام أحداث مباراة الهلال والأهلي في نصف نهائي بطولة كأس السوبر السعودي، في تمام الساعة السابعة والربع مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها.

وحقق الزعيم موسم استثنائي العام الحالي، بعد تحقيق الثلاثية المحلية بالتتويج بلقب دوري روشن دون أي هزيمة، ولقبي كأس السوبر وكأس خادم الحرمين الشريفين.

وأكد عمر السومة أسطورة نادي أهلي جدة السابق في تصريحات صحفية عن المواجهة قائلا: "أعتقد حظوظ الأهلي في الفوز أمام الهلال ضعيفة لأن الفريق لم يكتمل وبسبب الغيابات أيضًا".

