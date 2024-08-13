نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل موقعة ريال مدريد وأتالانتا.. أبرز الأندية تتويجا بالسوبر الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض معكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي، إحصائية عن أكثر الأندية تتويجًا بلقب السوبر الأوروبي قبل مباراة ريال مدريد وأتالانتا مساء غد الأربعاء.

ويشهد مساء الأربعاء والموافق الرابع عشر من أغسطس مباراة قوية تجمع بين ناديي ريال مدريد الإسباني ونظيره نادي أتالانتا الإيطالي في لقاء قوي لحساب منافسات بطولة السوبر الأوروبي.

موعد مباراة ريال مدريد وأتالانتا في السوبر الأوروبي

وتقام مباراة ريال مدريد ضد أتالانتا مساء الغد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

الأندية الأكثر تتويجًا بلقب السوبر الأوروبي

ويأتي الثلاثي نادي إيه سي ميلان الإيطالي وناديي برشلونة وريال الإسبانيين في مقدمة الأندية الأكثر تتويجًا ببطولة السوبر الأوروبي وذلك برصيد خمس ألقاب لكل فريق بالتساوي.

يذكر أن لقاء ريال مدريد ضد أتالانتا سيقام في وارسو عاصمة بولندا والذي يشهد ترقب كبير من الجمهور في كل مكان.

