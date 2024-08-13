نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. وست هام يظفر بخدمات بيساكا من مانشستر يونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية عن مفاجأة قوية في صفقة نادي وست هام يونايتد الإنجليزي التي حصل عليها من صفوف نادي مانشستر يونايتد مساء اليوم.

وأكدت التقارير الصحفية أن نادي وست هام حصل بشكل رسمي على خدمات اللاعب أرون وان بيساكا، قادمًا من صفوف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

‏واستمرت محاولات وست هام وقتًا طويلًا من أجل التعاقد مع وان بيساكا، حيث بلغ ذلك شهرًا كاملًا من المفاوضات ليتم الحصول على الصفقة حاليًا بشكل رسمي.

توقيع وست هام مع بيساكا من مانشستر يونايتد

ووقع بيساكا على عقد لمدة سبع سنوات مع نادي وست هام الإنجليزي وذلك بقيمة وصلت إلى 15 مليون باوند.

