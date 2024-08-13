نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مركز شباب الإستاد يحتفل باليوم العالمي للشباب بأنشطة رياضية وورش عمل خاصة بالسيدات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نظم مركز شباب الإستاد بمحافظة بورسعيد بمناسبة اليوم العالمي للشباب، مجموعة من الفعاليات الرياضية المتنوعة احتفالًا بهذا اليوم المميز.

مركز شباب الإستاد يحتفل باليوم العالمي للشباب بأنشطة رياضية وورش عمل خاصة بالسيدات

يهدف المركز من خلال هذه الأنشطة إلى تعزيز دور الشباب في المجتمع وتنمية مهاراتهم الرياضية، لإعداد جيل قوي يتمتع بشخصية متميزة قادرة على الحفاظ على نفسه ووطنه.

تتضمن الفعاليات التي تم تنظيمها في احتفالات اليوم، كانت هناك ورشة عمل مخصصة للسيدات بنادي الفتاة والمرأة التابع للمركز، حيث تم تقديم تدريب على فن المكرمية تحت إشراف أمنية عبد السلام.

استقطبت الورشة عددًا كبيرًا من المشاركات اللاتي أبدين اهتمامًا كبيرًا بتعلم هذا الفن التقليدي.

تأتي هذه الفعاليات تحت رعاية وتوجيهات أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، ومحمد عبد العزيز المحضر، مدير عام المديرية.

وقد أشرفت على تنظيم هذه الأنشطة عائشة الغزاوي، مدير إدارة الشباب، وبتعاون كامل من فريق العمل بالمركز.

