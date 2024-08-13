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أحمد جودة - القاهرة - أكدت تقارير إخبارية أن نادي مانشستر يونايتد يدرس التفاوض مع إدارة برشلونة للتعاقد مع جناحه البرازيلي رافينيا، قبل أيام من نهاية سوق الانتقالات الصيفية.

مانشستر يونايتد يزاحم أندية سعودية لخطف رافينيا

وكشفت صحيفة (سبورت) الرياضية أن رافينيا مطلوب أيضًا بقوة في الدوري السعودي، مضيفة أن برشلونة قد يفكر في جدوى الصفقة حال تخطت الـ60 مليون يورو، لضبط أموره المالية.

ورغم معاناة المهاجم البرازيلي في حجز مكان أساسي له بالفريق الموسم المقبل في ظل وجود كل من لامين يامال وداني أولمو، إلا أنه يعارض أيضًا الرحيل عن النادي الكتالوني هذا الصيف، حيث دائمًا ما يجد مكانا له في التشكيل.

وأضافت أن رافينيا أبلغ إدارة برشلونة برغبته في البقاء، رغم أن النادي قد يحتاج في الوقت نفسه للأموال التي ستعود من هذه الصفقة حال تم بيعه.

وأشار إلى أنه سيتحتم على المدير الرياضي ديكو، إقناعه بالرحيل حال وصل للنادي عرض مغر مقابل الاستغناء عن خدماته.

وكان رافينيا (27 عامًا) قد انتقل لصفوف البارسا في صيف 2022 قادمًا من ليدز يونايتد بمقابل 58 مليون يورو.