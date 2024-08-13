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أحمد جودة - القاهرة - وصلت بعثة فريق ريال مدريد إلى العاصمة البولندية، وارسو، اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمباراة كأس السوبر الأوروبي المقرر لها غدًا الأربعاء، أمام فريق أتالانتا الإيطالي.

السوبر الأوروبي.. بعثة ريال مدريد تصل وارسو

وغادر لاعبو الفريق "الملكي"، والذين كان من بينهم الفرنسي كيليان مبابي الذي يخوض أولى رحلاته مع فريقه الجديد منذ انضمامه إليه هذا الصيف، المطار متجهين إلى الفندق الذي سيقيمون به.

وسيستريح اللاعبون بالفندق قبل خوض المران الأخير للفريق اليوم على ملعب المباراة بعد المؤتمر الصحافي الذي سيقدمه المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، برفقة 2 من لاعبي الفريق.

في حين سيجري الفريق الإيطالي مرانه على الملعب بعد المؤتمر الصحافي الذي سيقدمه المدرب جيان بييرو جاسبيريني، برفقة 2 من لاعبي أتالانتا.