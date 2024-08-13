نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق روبيرتو على رحيله عن برشلونة في مؤتمر الوداع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علق سيرجيو روبيرتو، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني على رحيله عن البارسا حلا الفترة المقبلة وذلك في المؤتمر الوداعي الذي أقيم مساء اليوم.

ويأتي ذلك بعدما أعلن روبيرتو رحيله عن صفوف برشلونة بعدما رفض تجديد عقده وذلك من خلال منشور رسمي عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشهد مساء اليوم إقامة مؤتمر صحفي توديعًا لمسيرة روبيرتو التي استمرّت وقتا طويلا مع نادي برشلونة حيث لم يلعب لدى أي فريق آخر طيلة مسيرته الاحترافية.

تعليق روبيرتو على الرحيل عن برشلونة

وقال روبيرتو في حفل وداع برشلونة: "للمشجعين كنت ارغب بالقول وداعًا في ارض الملعب. دائمًا سأكون ممتن لكم، كنتم دائمًا متطلبين من أجلي وأشكركم على ذلك، أنتم في قلبي".

وتابع: "منذ ظهوري الأول مع نادي برشلونة، كنتُ محظوظًا بمُشاركة غرفة الملابس مع لاعبين رائعين، هؤلاء اللاعبين أصبحوا أصدقاء فزنا معًا بالعديد من الألقاب وعشنا ليال سحرية عدة ك، لم أتخيل أنني سألعب (373) مُباراة مع نادي حياتي وأكون خلفًا لميسي، بوسكيتس، وتشافي، والعديد من اللاعبين".

وأكمل: "إلى جانب ظهوري لأول مرة مع الفريق الأول لنادي برشلونة ضد نادي سبتة، فإن حملي لشارة القيادة أهم حدث بمسيرتي، مع تولي قادة عُظماء هذه الشارة كان لي الشرف أن أتولى قيادة الفريق بهذه الشارة وحاولتُ أن يكون ذلك بأفضل شكلٍ مُمكن، الآن سأضع هذه الشارة بأيدٍ أمينة لمارك شتيغن".

وعن اللاماسيا علق: "اللاماسيا قلب هذا النادي أود القول لجميع اللاعبين عليكم أن تكونوا صبورين للغاية، ناضلتُ كل عام لتحقيق حلمي وكنتُ أتحدث مع والدي دومًا عن احتمالية رحيلي من نادي برشلونة، لكن تأكد إن كُنت تعمل فالفُرصة ستأتي وهذا أفضل نادي بالعالم ويستحق منك الجهد الذي تقدّمه، كنتُ أحاول دومًا مُساعدة زُملائي بالفريق بالهدوء، العمل والمجهود.

‏وواصل: "زملائي، أتمنى لكم الأُفضل فأنتم تستحقوا ذلك، أنا مشجع من الآن وسوف احتفل بكل فوز وبطولة".

‏وأتم: "إلى عائلتي، شكرًا لكونكم معي خلال هذه الرحلة".

