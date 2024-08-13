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أحمد جودة - القاهرة -



أكد عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى السابق بنادي الزمالك أن حراس الفريق الأبيض دائمًا ما يملكون الشخصية القوية.

عمرو عبد السلام: الشناوي سيتطور مع الوقت.. ويحسب لمجلس الزمالك الدفع بالناشئين

قال عمرو عبد السلام في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع مينا ماهر عبر قناة الزمالك، يحسب لمجلس إدارة الزمالك والجهاز الفني اعتماد سياسة الدفع بالناشئين المميزين في القطاع مع الفريق الأول.

وأضاف، محمود الشناوي حارس مرمى مميز، وبمزيد من الثقة سيتطور ويرتقي مستواه الفني خلال الفترة المُقبلة.

وكشف عبد السلام عن أن الكرة المصرية تمتاز بوجود حراس مرمى مميزين دائمًا.

وأتم، عملت لمدة 3 سنوات مع مؤمن سليمان بالشرطة العراقي توجنا خلالهم بالعديد من الألقاب.

