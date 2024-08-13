نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف أوباما من الرحيل عن الزمالك.. واعتزال عبدالشافي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث الناقد الرياضي عمرو جاب الله، عن موقف يوسف إبراهيم أوباما نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من الرحيل عن القلعة البيضاء بنهاية الموسم الحالي، وحقيقة اعتزال محمد عبدالشافي.

موقف أوباما من الرحيل عن الزمالك.. واعتزال عبدالشافي



وقال عمرو جاب الله في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق علي MBC MASR 2: "يوسف أوباما أنهي أموره مع بيراميدز ".



وتابع: "أوباما ووكيل أعماله عقدوا جلسة مع مسئولي بيراميدز، تم الاتفاق فيها على كافة الأمور".

وأضاف: "الزمالك جه متأخر في المفاوضات مع يوسف أوباما، اللاعب أنهي أموره مع الأزرق السماوي".



وأردف: "أوباما خلص مع بيراميدز بنسبة 99%، واللاعب في بيراميدز في الموسم الجديد".



واختتم: "محمد عبدالشافي كان واخد قرار بالاعتزال، ولكن الإصابة عطلت الأمور، واللاعب ينتظر نادي موقف نادي الزمالك".