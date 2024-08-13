نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوميز يرحب برحيل زيزو عن الزمالك.. بشرط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجر الإعلامي محمد شبانة مفاجأة من العيار الثقيل، بترحيب البرتغالي جوزية جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برحيل نجم الفريق أحمد سيد زيزو للإحتراف الخارجي.



وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن جوميز إشترط على إدارة الزمالك للموافقة على رحيل زيزو".



وتابع، يأتي ذلك في حالة واحدة، وهي أن يتم التعاقد مع ثلاث صفقات من العيار الثقيل، عقب رحيله.



واختتم، جوميز يرغب في ضم ثلاثة لاعبين في مراكز الوسط والجناح والمهاجم وتم طرح أسماء طارق حامد ومصطفى فتحي ومهاجم أجنبي سوبر لبدأ التفاوض معهم وبحث إمكانية ضمهم.

