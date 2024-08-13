نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك يعلن التعاقد مع كريم هنداوي حارس مرمى منتخب مصر لتدعيم فريق اليد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، التعاقد مع كريم هنداوي حارس مرمى منتخب مصر، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة اليد بالقلعة البيضاء.



ووقع كريم هنداوي على عقود انضمامه لنادي الزمالك، عقب الجلسة التي جمعته بالكابتن هشام نصر نائب رئيس النادي، ونيرة الأحمر ورامي نصوحي، عضوي مجلس إدارة القلعة البيضاء.



ويأتي التعاقد مع كريم هنداوي، في إطار خطة مجلس إدارة نادي الزمالك، التي تهدف إلى تدعيم كافة الألعاب الجماعية والفردية بعناصر مميزة، والحفاظ على أبرز النجوم لحصد المزيد من الألقاب في الفترة القادمة.

