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أحمد جودة - القاهرة -

قرر علي ماهر المدير الفني للنادي المصري منح لاعبي الفريق البورسعيدي فترة من الراحة بعد انتهاء هذا الموسم بعد الاستغناء عن فكرة إقامة معسكر خارجي نظرا لضيق الوقت.

المصري يختار الراحة بدلًا من المعسكر الخارجي استعدادًا للموسم الجديد

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري لمواجهة نظيره فريق زد بالجولة الثالثة والثلاثين من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق هذه المباراة في تمام الخامسة والنصف مساء يوم الاربعاء المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب.

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الرسمي لجميع مباريات بطولات دوري نايل.

