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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر مسؤول من داخل النادي المصري البورسعيدي أن إدارة النادي قد وضعت شرطا رئيسيا لبيع لاعب الفريق أحمد عيد، وهو الحصول على عرض مالي ضخم.

المصري يشترط مبلغا ضخما لبيع أحمد عيد وسط عروض من أندية أوروبية

يأتي هذا القرار من مجلس إدارة النادي المصري عقب وجود اهتمام كبير من أندية أوروبية ترغب في ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية.

أكد المصدر أن أحمد عيد، عقب الاداء مميز الذي ظهر به هذا الموسم، جذب أنظار عدة أندية أوروبية.

وأضاف المصدر أن الأندية قد أبدت رغبتها في التفاوض للحصول على خدماته، مما دفع إدارة النادي إلى تحديد مبلغ كبير كشرط للموافقة على الصفقة.



تابع المصدر أن المصري مستمر في تلقي عروض من الأندية الأوروبية المهتمة، ويقوم بمراجعة هذه العروض بعناية لضمان تحقيق شروطه المالية.

أوضح المصدر أن في حال عدم تلقي عرض يلبي توقعات النادي، فإن أحمد عيد سيظل ضمن صفوف الفريق حتى نهاية الموسم.