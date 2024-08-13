نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال والأهلي في نصف نهائي كأس السوبر السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مع نظيره الأهلي مساء اليوم الثلاثاء الموافق الثالث عشر من شهر أغسطس الجاري، ضمن منافسات كأس السوبر السعودي.

ويحتضن ملعب "مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز"، هذه المواجهة الصعبة والقوية التي ستجمع بين فريقي الهلال والأهلي في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

موعد مباراة الهلال ضد الأهلي في كأس السوبر السعودي

تبدأ أحداث مباراة الهلال والأهلي اليوم الثلاثاء في تمام الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الأهلي في كأس السوبر السعودي

يمكنكم مشاهدة مباراة الهلال ضد الأهلي مساء اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري لمباريات كأس السوبر السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC SPORTS 1HD، بتعليق المعلق مشاري القرني.