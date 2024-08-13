لاعب جديد يرحل عن مانشستر يونايتد في الميركاتو الصيفي

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أحمد جودة - القاهرة - تعاقد نادي ويستهام يونايتد الإنجليزي لكرة القدم مع آرون وان بيساكا، مدافع فريق مانشستر يونايتد، مقابل 15 مليون جنيه إسترليني (18ر19 مليون دولار).

ويستهام يضم آرون وان بيساكا من مانشستر يونايتد

وتوصل وان بيساكا /26 عاما/، المولود في كرويدون، والذي شارك في 190 مباراة على مدار 5 مواسم مع مانشستر يونايتد، على عقد ينضم بمقتضاه للفريق اللندني لمدة 7 سنوات.

وقال وان بيساكا "إنه شعور رائع أن أعود إلى لندن وأنا متحمس لما هو قادم".

وأضاف اللاعب الإنجليزي: "ولدت هنا وأعرف كل شيء عن لندن، التي تلعب دورًا كبيرًا في حياتي، لذا فإن العودة للعب في هذه المدينة تعني الكثير بالنسبة لي".

وانضم وان بيساكا لمانشستر يونايتد، قادما من كريستال بالاس مقابل 50 مليون جنيه إسترليني عام 2019 ودخل العام الأخير من عقده داخل قلعة (أولد ترافورد).

وأكد لاعب يونايتد السابق في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): "لا أطيق الانتظار للنزول إلى الملعب والتعرف على اللاعبين وبداية مشواري مع ويستهام".