نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منبوذ برشلونة مطلوب في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية ألمانية أن إيفرتون الإنجليزي قدم عرضًا من أجل التعاقد مع البرازيلي فيتور روكي نجم برشلونة الإسباني.



وأشارت شبكة سكاي سبورت الألمانية إلى أن يملك روكي البالغ من العمر 19 عامًا عقدًا مع برشلونة يمتد حتى يونيو عام 2031 وارتبط بالانضمام إلى لاتسيو الإيطالي والهلال السعودي في فترة الميركاتو الصيفي.



وألمحت الشبكة الألمانية أن برشلونة يحاول التخلص من فيتور روكي في فترة الانتقالات الصيفية.



وأكدت الشبكة الألمانية أن روكي خرج من حسابات الألماني هانز فليك المدير الفني لبرشلونة وأن بورنموث الإنجليزي مهتم بالتعاقد مع النجم البرازيلي.



وأوضحت الشبكة الألمانية أن إيفرتون قدم عرضَا من أجل التعاقد مع روكي من برشلونة مقابل 25 مليون يورو مع 3 مليون يورو كمتغيرات ولكن البرسا رفض هذا العرض.



وأفادت الشبكة الألمانية بأن برشلونة يسعى للحصول على 30 إلى 35 مليون يورو من أجل بيع روكي.



ولفتت الشبكة الألمانية أن فيتور روكي كان قد انضم إلى صفوف برشلونة قادمًا من أتلتيكو باراناينسي البرازيلي في يناير الماضي مقابل 40 مليون يورو.