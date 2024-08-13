نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوط سلبي بين الهلال والأهلي في نصف نهئي كأس السوبر السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ونظيره الأهلي في إطار منافسات دور نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وحسم الشوط الأول بين الهلال والأهلي في كلاسيكو السوبر السعودي بالتعادل السلبي دون أهداف بعد فشل الفريقين في هز الشباك خلال الـ45 دقيقة الأولى من اللقاء.

ويحتضن اللقاء الذي يجمع بين الهلال والأهلي أرضية ملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

وكان الهلال قد دخل المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: رينان لودي، حمد اليامي، حسان تمبكتي، خليفة الدوسري.

خط الوسط:روبن نيفيز، ناصر الدوسري، سيرجي سافيتش.

خط الهجوم: ألكسندر ميتروفيتش، سالم الدوسري، ميشائيل ديلجادو.

بينما يضم تشكيل الاهلي كل من:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: بسام الحريجي، روجير إيبانيز، ديميريال، علي مجرشي.

خط الوسط: زياد الجهني، فرانك كيسي، عبد الكريم دارسي.

خط الهجوم: روبيرتو فيرمينيو، سميحان النابت، رياض محرز.

وتذاع المباراة عبر شبكة قنوات SSC السعودية، بتعليق المعلق مشاري القرني.