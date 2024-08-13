نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غيابات عديدة عن قائمة المصري لمباراة زد اف سي بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تأكد غياب تسعة لاعبين عن قائمة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري لمباراته بالجولة الثالثة والثلاثين من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق زد اف سي والمقرر إقامتها في الخامسة والنصف مساء غدا الأربعاء على ستاد الجيش ببرج العرب.

يغيب الثنائي محمد دبش والجزائري عبد الرحيم دغموم واللذين حصلا على الإنذار الثالث خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام سموحة.

تضم قائمة المصابين كل من أحمد عيد لإصابته في العضلة الخلفية أثناء مشاركته مع المنتخب الأوليمبي بأوليمبياد باريس، بالإضافة إلى التونسي فخر الدين بن يوسف الذي يعاني من اجهاد في قصبة الساق.

تعرض الغاني ليستويل أمانكونا بتمزق في عضلة السمانة، بالإضافة للحارس عصام ثروت والذي أجرى مؤخرا جراحة الرباط الصليبي، فيما لم تكتمل الجاهزية الفنية للثنائي حسين السيد الذي كان قد أصيب بشرخ في أصبع القدم الكبير وإسلام عطية الذي عانى من إصابته بجزع في الرباط الخارجي للركبة.

يواصل أحمد أيمن منصور برنامجه التأهيلي لعلاجه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الرسمي لجميع مباريات بطولات دوري نايل.