فيرمينو يسجل هدف الأهلي الأول في مرمي الهلال بكأس السوبر السعودي "فيديو"

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أحمد جودة - القاهرة - نجح روبرتو فيرمينو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، في تسجيل الهدف الأول لفريقه أمام نظيره فريق الهلال، في المباراة المقامة بينهما ضمن منافسات بطولة كأس السوبر السعودي.

وانطلقت أحداث مباراة الهلال ضد الاهلي، في تمام الساعة السابعة والربع مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة والربع بتوقيت أبو ظبي.

فيرمينو يسجل الهدف الأول للأهلي أمام الهلال

وسجل فيرمينو هدف الاهلي الأول في شباك الهلال، عند الدقيقة 66 من أحداث الشوط الثاني، بعد تمريرة رائعة من زميله الجزائري رياض محرز.