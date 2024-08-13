الرياضة

الهلال يتأهل إلى نهائي كأس السوبر السعودي على حساب الأهلي بركلات الجزاء

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أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الهلال في تحقيق الفوز أمام نظيره الأهلي في دور نصف نهائي كأس السوبر السعودي بركلات الترجيح.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة التي جمعت بين الهلال والأهلي في نصف نهائي كأس السوبر السعودي بالتعادل الإيجابي بهدف.

افتتح التهديف، روبرتو فيرمينو في الدقيقة 66 من صناعة رياض محرز لصالح الأهلي بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.

فيما أحرز ألكسندر ميتروفيتش هدف التعادل لصالح الهلال في الدقيقة 90+1 من صناعة سالم الدوسري، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف ويتم اللجوء إلى ركلات الترجيح التي حسمها الزعيم بنتيجة 4-1.

وتأهل الهلال إلى نهائي كأس السوبر السعودي لملاقاة الفائز من مباراة النصر والتعاون.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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