نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دينا الرفاعي في جنازة لاعبة الكرة النسائية في السويس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

توجهت الدكتورة دينا الرفاعي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرفة على الكرة النسائية المصرية إلى محافظة السويس للمشاركة في تشييع جنازة اللاعبة شهد مصطفى التي وافتها المنية إثر حادث أليم.

وقدمت الرفاعي واجب العزاء لأسرة اللاعبة الراحلة وسط أجواء حزينة خيمت على محافظة السويس.

نادى منتخب السويس أعلن سبب وفاة اللاعبة، مؤكدا أنها تعرضت لحادث حيث صدمتها سيارة قبل دخولها مقر التدريبات لأول مرة مع نادى إنبى الذى انتقلت إلى صفوفه حديثا، بينما ترقد زميلتها بسملة عمرو فى المستشفى فى الوقت الحالى حيث كانا يعبران الطريق سويا.