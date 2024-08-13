نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سموحة يتعادل وديًا مع الحمرية الاماراتى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحه وديا مع فريق الحمريه الاماراتى بهدف لكل فريق فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب الفريق السكندرى.

سجل مصطفى البدرى هدف سموحه الوحيد.





وحرص الجهاز الفنى لفريق سموحه على إعطاء الفرصة للاعبين الذى لم يشاركوا أمس أمام سيراميكا كليوباترا.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحه مع الإسماعيلي يوم الجمعة القادم على ستاد برج العرب فى الجولة الأخيرة من مسابقة الدورى الممتاز.