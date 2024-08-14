عاجل| موقف الزمالك من رحيل زيزو.. وحقيقة سحب عرض نيوم السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث الإعلامي إبراهيم فايق، عن موقف نادي الزمالك من رحيل أحمد سيد زيزو نجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء ومنتخب مصر، وحقيقة سحب عرض نيوم السعودي.

موقف الزمالك من رحيل زيزو

وقال إبراهيم فايق في تصريحات تلفزيونية عبر برنامجه الكورة مع فايق علي MBC MASR 2: "حصل تواصل هاتفي بين الكابتن حسين لبيب ووالد زيزو واتفقوا يحصل جلسة خلال الفترة المقبلة".

وتابع: "نادي نيوم السعودي انسحب من الصفقة بسبب مماطلة مسئولى الزمالك في حسم قرار البيع من عدمه".

وأضاف: "حيث تحدث أنه بات الاتجاه حاليا داخل القلعة البيضاء، استمرار زيزو في الفريق وعدم رحيله وتجديد تعاقده خلال الفترات القادمة".

وأردف: "الزمالك لن يصل إلى الرقم المطلوب في بيع زيز عقب انسحاب نيوم، وبالتالي هناك اتجاه داخل المجلس لغلق الملف بالإبقاء على اللاعب".

واستطرد: "العربي القطري عرضه المالي لم يلقى قبول داخل إدارة نادي الزمالك".

واختتم: "الزمالك سوف يحسم قراره النهائي عقب الجلوس مع والد زيزو، سواء بتأكيد الإبقاء على اللاعب أو اتخاذ قرار اخر يخص مصيره".