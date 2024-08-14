حسين الشحات يوجه رسالة شكر لـ "شيكابالا" لهذا السبب

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أحمد جودة - القاهرة - حرص حسين الشحات نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، على توجيه رسالة شكر خاصة إلى محمود عبد الرازق شيكابالا قائد نادي الزمالك، بسبب مبادرته للصلح بينه وبين اللاعب محمد الشيبي لاعب بيراميدز.

حسين الشحات يوجه رسالة شكر لـ شيكابالا

وقال حسين الشحات في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق علي MBC MASR 2: "أشكر شيكابالا على تلك المبادرة الطيبة".

وتابع: "سمعت كلام ومبادرة شيكابالا على الهواء مباشرة بنفسي، عندما كان ضيفا في البرنامج".

وأضاف: "أشكر شيكابالا على هذه المباراة وهذا الموقف، فهذا من أصله الطيب وتلك مبادرة جميلة من قائد الزمالك".

وواصل: "شيكابالا من الشخصيات المحترمة الجميلة والمحبوبة، وأنا بحبه وبحترمه جدا، وأخلاق شيكا كان لازم تدفعه يعمل كدا".

واختتم: "علاقتي جيدة بجميع لاعبي الزمالك، كلهم اخواتي، ولا يوجد أى مشاكل بينا، ونتقابل باستمرار في المنتخب والمناسبات".

وكان محمود عبد الرازق شيكابالا، قد أطلق مبادرة للصلح بين حسين الشحات ومحمد الشيبي، وأكد أنه مستعد للذهاب لبيت لاعب بيراميدز للاعتذار له.