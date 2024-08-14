عاجل.. حسين الشحات يوجه رسالة خاصة للجماهير بشأن أزمة أحمد فتوح

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أحمد جودة - القاهرة - حرص حسين الشحات نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، على توجيه رسالة خاصة إلى الجماهير المصرية، بشأن أزمة اللاعب أحمد فتوح الظهير الأيسر لنادي الزمالك.

حسين الشحات يوجه رسالة خاصة للجماهير بشأن أزمة أحمد فتوح

وقال حسين الشحات في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق علي MBC MASR 2: "أتمنى أن تدعي الجماهير لاحمد فتوح من أجل الخروج من أزمته".

وتابع: "أزمة فتوح توجب على الجميع دعم اللاعب، ولا علاقة لها بالتعصب الكروي".

وأوضح: "وفاة أحمد رفعت جعلت جماهير الأهلي والزمالك تتراجع عن التعصب".

واختتم حسين الشحات حديثه قائلًا: "أتمنى إن ربنا ينصر فتوح، ويخرج من أزمته ويرحم الشخص المتوفى الذي لقي مصرعه في الحادث".

وكانت النيابة العامة قد قررت مؤخرًا، تجديد حبس أحمد فتوح 15 يوم على ذمة التحقيقات، في واقعة دهس أحد المواطنين بسيارته، والتسبب في وفاته.