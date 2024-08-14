نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد حمدي حكما لمباراة الأهلي وإنبي في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره إنبي وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثون من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة المصري عن طاقم حكام المباراة والذي جاء بقيادة أحمد حمدي.

ويعاونه كلا من محمود أبو الرجال مساعد اول، محمد محمود لطفي مساعد ثان، ويتواجد مبروك نبيا حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد كلا من خالد جمال الغندور ويعاونه محمد الشناوي.

موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

وتقام المباراة على استاد المقاولون العرب والذي يستضيف المباراة المرتقبة بين الفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وانبي في الدوري المصري

وتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات اون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة الدوري المصري.