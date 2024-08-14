الرياضة

"نيتنا سالكة.. واتعذبنا الموسم ده".. حسين الشحات يكشف سر تتويج الأهلي بالدوري للموسم الحالي

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث حسين الشحات نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، عن سر تتويج المارد الأحمر بقلب الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

حسين الشحات يكشف سر تتويج الأهلي بالدوري

وقال حسين الشحات في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق علي MBC MASR 2: "نيتنا في الأهلي سالكة ومفيش حد شايل من التاني، علشان كده بنكسب".

وتابع: "جملة أنا مش قادر، كان حديث معظم لاعبي الفريق بسبب تضررهم من توالي المباريات".

وأضاف: "إحنا في الأهلي كلاعبين، اتعذبنا جدا الموسم الحالي بسبب ضغط المباريات".

أوضح: "أفشة بيتدرب كويس جدًا وعلشان كده ربنا بيكرمه في الأوقات الحاسمة".

وأردف: "محمد الشناوي كان بيسبنا نهزر لكن كان بيقولنا أهم حاجة الدنيا متفكش مننا".

واختتم حسين الشحات حديثه قائلًا: "بهدي الدوري للعامري فاروق وأحمد رفعت وجماهير الأهلي".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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