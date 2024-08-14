عاجل | حسين الشحات يكشف تفاصيل العروض الخليجية.. وحقيقة رحيله عن الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث حسين الشحات نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تفاصيل العروض الخليجية المقدمة له خلال الفترة الأخيرة، وحقيقة رحيله عن صفوف القلعة الحمراء في الفترة المقبلة.

حسين الشحات يكشف تفاصيل العروض الخليجية

وقال حسين الشحات في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق علي MBC MASR 2: "اشتغلت في بنزينة وأنا صغير وكنت بنام على الأرض".

وتابع: "اتنازلت عن أكتر من مليون دولار عشان ألعب لصالح النادي الأهلي".

وأضاف: "لدي عروض في الفترة الحالية من الخليج لكنني لا اتحدث كثيرا عن هذا الأمر".

وواصل: "خلال الفترة الأخيرة كان لدي بعض العروض من الدوري السعودي".

وأوضح: "أنا مستمر خلال الفترة الجاية مع النادي الأهلي، ولا التفت لأي عروض".

واختتم حسين الشحات حديثه قائلًا: "الشيبي لاعيب كبير جدًا وهو أفضل ظهير ايمن في مصر، وأقول الحقيقة بغض النظر عن الخلافات بيننا".