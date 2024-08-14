الرياضة

حسين الشحات: نهائي القرن هي البطولة الأغلى في تاريخ الأهلي.. وأفشة قالي سامحني لهذا السبب

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث حسين الشحات نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، عن مباراتي نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام نادي الزمالك "نهائي القرن"، والوداد البيضاوي المغربي.

حسين الشحات: نهائي القرن هي البطولة الأغلى في تاريخ الأهلي

وقال حسين الشحات في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق علي MBC MASR 2: "مش بحب التعادل السلبي وكان نفسنا نكسب الترجي في ذهاب نهائي إفريقيا".

وتابع: "نهائي الوداد الأغلي بعد نهائي القرن وكان عندنا يقين من ربنا إننا هنكسب".

وأضاف: "نهائي القرن أمام نادي الزمالك هي البطولة الأغلى في تاريخ النادي الأهلي، فهذا حدث عظيم وكبير ولن يتكرر".

وأوضح: "أكثر فرصة أندم عليها، فرصتي مع العين ضد ريال مدريد، والأخرى ضد الزمالك في نهائي القرن".

وبالحديث عن زميله محمد مجدي أفشة قال: "أفشة قالي سامحني يا حسين قفلتها عليكوا برامج واعتراضات على الدكة".

وأكمل: "أفشة بيتدرب كويس جدًا وعلشان كده ربنا بيكرمه في الأوقات الحاسمة".

واختتم حسين الشحات حديثه قائلًا: "وفاة أحمد رفعت جعلت جماهير الأهلي والزمالك تتراجع عن التعصب".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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