نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش فى الدوري المصري والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة طلائع الجيش، بالجولة الثالثة والثلاثين من ضمن مباريات من مسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك أمام الطلائع بالدوري

مباراة الزمالك وطلائع الجيش تقام فى الخامسة والنصف مساء اليوم الأربعاء، باستاد القاهرة الدولى.

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الرسمي لجميع مباريات بطولات دوري نايل.

ترتيب الزمالك والطلائع في جدول الدوري

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول الدوري برصيد 55 نقطة بعدما لعب 32 مباراة حقق الفوز فى 17 لقاء وتعادل في 7 لقاءات وخسر 8 مباريات وسجل لاعبوه 50 هدفا وتلقت شباكه 32.

وفى المقابل يحتل الطلائع المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 27 هدف وتلقت شباكه 39 هدف.