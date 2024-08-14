نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الجولة الأولى من الدوري الألماني 2024-2025 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد متابعي الدوري الألماني لعودة المنافسة من جدبد، والتي ستنطلق بتاريخ الثالث والعشرون من شهر أغسطس الجاري.

وتشهد هذه النسخة منافسات مثيرة من أجل تحديد البطل عقب حصول باير ليفركوزن على اللقب الموسم الماضي.

ونستعرض عبر دوت الخليج الرياضي مواعيد مباريات الجولة الأولى من عمر المنافسة والتي تنطلق بمواجهة بين البطل باير ليفركوزن أمام بوروسيا مونشجلادباخ.

مواعيد مباريات الجولة الأولى

بوروسيا مونشجلادباخ ضد باير ليفركوزن- 23 أغسطس-9:30 مساء

لايبزيج ضد بوخوم- 24 أغسطس- 4:30 مساء

بوروسيا دورتموند ضد آينتراخت فرانكفورت-24 أغسطس-4:30 مساء

هوفنهايم ضد كييل- 24 أغسطس- 4:30 مساء

فرايبورج ضد شتوتجارت-24 أغسطس-4:30 مساء

أوجسبورج ضد فيردر بريمن-24 أغسطس- 4:30 مساء

ماينز ضد يونيون برلين- 24 أغسطس- 4:30 مساء

فولفسبورج ضد بايرين ميونخ- 25 أغسطس- 4:30 مساء

سانت باولي ضد هايدنهايم- 25 أغسطس- 6:30 مساء