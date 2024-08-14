نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المنتخب الأولمبي يكشف مفاجأة صادمة للجماهير بسبب بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد طارق سليمان طبيب المنتخب الأولمبي، أن المنتخب واجه العديد من الصعوبات قبل المشاركة في أولمبياد باريس وهو شئ يجب أن يعلمه الجميع.

وحصل منتخب مصر الأولمبي على المركز الرابع في أولمبياد باريس 2024، وذلك بعد الخسارة أمام منتخب المغرب، بنتيجة ستة أهداف دون رد في مباراة الحصول على الميدالية البرونزية.

تصريحات طارق سليمان طبيب المنتخب الأولمبي

وقال طارق سليمان طبيب المنتخب الأولمبي عبر تصريحات تلفزيونية: هناك بعض الأندية رفضت انضمام لاعبيها للمنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس فهناك نادي بيراميدز رفض السماح لأحمد سامي بالمشاركة في الأولمبياد.

وأضاف: بيراميدز رفض مشاركة أحمد سامي وكذلك النادي الأهلي رفض انضمام إمام عاشور ومحمد عبد المنعم.

