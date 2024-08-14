نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض سعودي خيالي لنجم ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تفاصيل العرض السعودي الضخم للحصول على خدمات البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية فأن العرض السعودي لضم فينيسيوس شمل على راتب قدره مليار دولار أي أكبر بـ13 مرة من راتبه الحالي.

وأضافت:" العرض السعودي شمل كذلك على حرية اتخاذ القرار بعد نهاية الخمس سنوات".

وتابعت:"فرصة العودة إلى أوروبا قبل أن يبلغ فيني جونيور الثلاثين من عمره".

ويأتي ذلك بالإضافة إلى أي وظيفة يريدها في كرة القدم السعودية بعد الاعتزال، وكذلك تعيينه سفيرًا لكأس العالم 2034.