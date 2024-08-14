نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف أشرف بن شرقي من العودة إلى الزمالك.. بيراميدز يظهر في الصورة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تسعى إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، لحسم التعاقد مع النجم الدولي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم صفوف الفريق.

موقف بن شرقي للانتقال إلى الزمالك

وأكد الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى:" أشرف بن شرقي طلب من إدارة نادي الزمالك الحصول على مبلغ مليون و400 ألف دولار في الموسم، من أجل العودة إلى صفوفه".

وأضاف:" نادي الزمالك ليس بإمكانه دفع هذا المبلغ، حيث يرغب في دفع مليون دولار فقط، وقد يتم زيادته إلى مليون و200 ألف دولار، وسيتم دفعهم من رجال أعمال".

وعن سبب رغبة اللاعب في تقاضي مبلغ كبير، أوضح رمزي:" أشرف بن شرقي يعلم أن نادي الزمالك سيتعاقد معه بشكل مجاني، ولذلك طلب الحصول على مبلغ كبير ".

وعن موقف بيراميدز من ضم بن شرقي، اختتم:" نادي بيراميدز أخبر أشرف بن شرقي أنه سيتم دفع المبلغ الذي يرغب فيه، ولن يماطلوا في أمر ضمه، ولذلك الأقرب أن ينتقل إلى النادي السماوي، ولكن رغبة اللاعب الأولى هي العودة إلى الزمالك ".

