نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعب جديد يرحل عن برشلونة في الميركاتو الصيفي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقد بورنموث الإنجليزي مع المدافع الدولي المكسيكي خوليان أراوخو قادمًا من برشلونة، وصيف بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، في صفقةٍ قُدّرت بـ8.5 مليون جنيه إسترليني (10.9 مليون دولار) الثلاثاء.

لاعب جديد يرحل عن برشلونة في الميركاتو الصيفي

ووقّع أراوخو عقدًا لمدة 5 سنوات مع الفريق الناشط في الدوري الإنجليزي بعد عامٍ واحدٍ قضاه في برشلونة.

وبدأ الظهير الأيمن المولود في كاليفورنيا والبالغ من العمر 23 عامًا مسيرته في لوس أنجليس غالاكسي، قبل الانتقال إلى النادي الكاتالوني في 2023.

وبات أراوخو الذي لم يخض أي مشاركة رسمية مع برشلونة وقضى الموسم الماضي معارًا مع لاس بالماس، خامس صفقة يبرمها بورنموث في منذ نهاية الموسم الماضي.

وقال المدير التنفيذي للنادي الإنجليزي نيل بلايك "خوليان هو لاعب تابعناه لفترةٍ من الوقت، ويُسعدنا إحضاره إلى بورنموث".

وتابع "إنه لاعب شاب يتمتع بإمكانات عالية، ويُسعدنا أننا حسمنا منافسة الحصول على خدماته".

ومثّل أراوخو منتخب الولايات المتحدة على مستوى الشباب، كما مثّل منتخبها الأول في مباراةٍ واحدةٍ، قبل أن يقرر تمثيل المكسيك في 2021.

وأضاف بلايك "نعتقد أن لدينا جميع الأدوات اللازمة للبناء حول الجودة التي يتمتع بها خوليان، ونتطلع حقًا إلى الترحيب به في ملعب فيتاليتي".

ويستهل بورنموث مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة مضيفه نوتنغهام فوريست السبت المقبل.