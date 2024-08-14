نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الجولة الأولى من الدوري السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد متابعي دوري روشن لعودة المنافسة من جديد وذلك بعد موسم قوي توج به الهلال بطلا للنسخة الماضية والتي شهدت وجود نجوم عالمين.

وأجرت الأندية في دوري روشن صفقات قوية وكبيرة من أجل تدعيم صفوفها استعدادا لمنافسة كبيرة وقوية خلال الموسم الحالي.

ونستعرض عبر دوت الخليج الرياضي مواعيد الجولة من الدوري السعودي والتي جاءت كالاتي:-

مواعيد الجولة الأولى

الخميس 22 أغسطس 2024:

التعاون - الفيحاء الساعة 19:10 بتوقيت السعودية

الوحدة - الرياض الساعة 21:00

النصر - الرائد الساعة 21:00

الجمعة 23 أغسطس 2024:

ضمك - الخليج الساعة 19:10

الأهلي - العروبة الساعة 21:00

القادسية - الفتح الساعة 21:00

السبت 24 أغسطس 2024:

الخلود - الاتحاد الساعة 19:10

الأخدود - الهلال الساعة 21:00

الشباب - الاتفاق الساعة 21:00

