نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بديل عبد المنعم.. نجم زد على أعتاب الانتقال إلى الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد إف سي، من الانتقال إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية هذا الموسم، من أجل تعويض رحيل النجم الدولي محمد عبد المنعم مدافع المارد الأحمر.

نجم زد يقترب من الانضمام إلى الأهلي

وأكد الناقد الرياضي محمد جمال في تصريحاته عبر برنامج "رقم 10" مع الإعلامي كريم رمزي:" محمد إسماعيل مدافع فريق زد إف سي، قريب من الانتقال إلى النادي الأهلي، لتعويض رحيل محمد عبد المنعم".

وأضاف:" محمد إسماعيل لاعب مميز ومدافع قوي جدا، وعمره 25 عاما، وهو نفس عمر محمد عبد المنعم؛ ولذلك سيكون أنسب لاعب لتعويض رحيله".

وأشار:" النادي الأهلي ينتظر حتى رحيل محمد عبد المنعم بشكل رسمي، ثم التحرك للدخول في مفاوضات مع نادي زد لضم إسماعيل بشكل رسمي".