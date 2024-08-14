نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوسيمين على طاولة إهتمام تشيلسي خلال الميركاتو الصيفي الحالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية بأن نادي تشيلسي الانجليزي يضع فيكتور اوسيمين مهاجم نابولي الايطالي على طاولة الاهتمام لضمه خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

أوسيمين على طاولة إهتمام تشيلسي خلال الميركاتو الصيفي الحالي

وحسبما ذكرت شبكة سكاي الإيطالية: "هناك جلسة مرتقبة بين الناديين اليوم من أجل التفاوض لاتمام الصفقة".

وأضافت الصحيفة: "أن تشيلسي سيتقدم بعرض لضم اللاعب مقابل انتقال روميلو لوكاكو لنابولي بالاضافة للمال".

وافادت الصحيفة: "تشيلسي عرض ٩ ملايين يورو راتب سنوي على اللاعب النيجيري؛ حيث جاءت رغبة اللاعب في الانتقال لصفوف تشيلسي لخوض تجربة جديدة مع الفريق".

