بورفؤاد يفوز على فارسكور 1-2 في مباراة ودية استعدادا للموسم الجديد

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أحمد جودة - القاهرة - أقيمت مباراة ودية بين فريق ناشئي 2007 لنادي بورفؤاد وفريق فارسكور بدمياط، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة للموسم الجديد حيث انتهت المباراة بفوز طيور النورس (بورفؤاد) بنتيجة 2-1 تحت قيادة خالد شطا.

بورفؤاد يفوز على فارسكور1-2 في مباراة ودية استعدادا للموسم الجديد

شهدت المباراة أداء قويا من كلا الفريقين، حيث أظهر ناشئو بورفؤاد مستوى مميزا يعكس استعدادهم الجيد للموسم المقبل.

وتمكن فريق بورفؤاد من حسم اللقاء لصالحهم بفضل الأداء المنظم والروح العالية التي تمتع بها اللاعبون على أرض الملعب.

أعرب خالد شطا مدرب فريق بورفؤاد عن رضاه التام عن أداء لاعبيه خلال المباراة، مشيرا إلى أن هذه اللقاءات الودية تمثل فرصة هامة لاختبار قدرات الفريق وتحديد النقاط التي تحتاج إلى تحسين قبل بداية المنافسات الرسمية.