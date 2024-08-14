نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. موقف حسام حسن من انضمام عمر مرموش لمنتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أحاط الغموض في الفترة الأخيرة، بمصير النجم الدولي عمر مرموش، لاعب فريق اينتراخت فرانكفورت الألماني، من الانضمام إلى قائمة منتخب مصر الأول لكرة القدم، في المباراتان القادمتان.

ويخوض منتخب الفراعنة تحت قيادة حسام حسن، مباراتين في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية القادمة بالمغرب الشقيقة.

- موقف مرموش من الانضمام لمنتخب مصر

وتخوض كتيبة الفراعنة مواجهتين في التصفيات أمام كاب فيردي وبوتسوانا، والمقرر إقامتهما يومي 6 و10 من الشهر نفسه على الترتيب، ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

وأكد الجهاز الفني لـ منتخب مصر، أنه دائما يساند جميع اللاعبين دون أفضلية لأحد على الآخر ولا يوجد أيخلافات شخصية مع أي لاعب.

توجد أراء مختلفة واجتماعات جارية في الوقت الحالي لحسم مصير مرموش، ولم يتم حسم مصير انضمام اللاعب لقائمة المعسكر المقبل من عدمه، بسبب إصابته الأخيرة.

