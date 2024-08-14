نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مواجهة الأهلي ضد إنبي في الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

إيمان علاء



يبحث عشاق المارد الأحمر، لمعرفة موعد مباراة الأهلي ضد إنبي في والقنوات الناقلة، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجدير بالذكر أن النادي الأهلي قد حقق الفوز على فريق زد إف سي، بهدفين مقابل هدف في الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي ضد إنبي في الدوري المصري 2024

تنطلق مباراة الأهلي ضد إنبي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مدينة أبوظبي الإماراتية، وفي تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت المغرب.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وانبي

تنقل مباراة الاهلي وانبي، عبر فضائية اون تايم سبورت باعتبارها الناقل الوحيد والحصري لبطولة الدورى في الشرق الاوسط وشمال افريقيا.

قناة اون تايم سبورت

التردد: 11861

القمر الصناعي: النايل سات

جودة القناة: HD

معامل الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

