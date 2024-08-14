نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. مفاجأة مدوية بشأن صفقة الأهلي الجديدة وبيراميدز يحسم موقفه من رحيل إبراهيم عادل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الاربعاء 14-8-2024 في السطور التالية:

يوسف أيمن لن يلعب كأس العالم للأندية

فجرت بعض المصادر الصحفية الصادرة صباح اليوم بشأن واحدة من أبرز صفقات القلعة الحمراء التي تم التوقيع معها خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقالت تقارير صحفية من العاصمة القطرية الدوحة أن يوسف أيمن لاعب النادي الأهلي الجديد الذي تم التعاقد معه على سبيل الاعارة قادمًا من الدحيل لن يكون بمقدروه المشاركة في مونديال الأندية 2025.

وكان النادي الأهلي قد أعلن بشكل رسمي التعاقد مع يوسف أيمن على سبيل الاعارة لمدة عام لكن عقده لا يتضمن بند يتيح للقلعة الحمراء أحقية الشراء.

بالتالي لن يكون اللاعب ضمن القائمة الخاصة باللاعبن للمشاركة في المونديال المقرر اقامته العام المقبل كون اعارته تنتهي بنهاية 30 يونيو والبطولة تقام في شهر يوليو.

وفي حالة أراد الأهلي أن يشارك اللاعب في المونديال ضرورة التفاوض مجددًا مع إدارة الدحيل لضمه بشكل نهائي أو تمديد اعارته لموسم آخر.

حقيقة رحيل إبراهيم عادل عن بيراميدز

تحاول إدارة نادي بيراميدز، الحفاظ على نجومه في الفترة الحالية، لمواصلة المنافسة في الموسم القادم على البطولات بعد الصراع الكبير الذي شهده الموسم المالي أمام الأهلي خلال منافسات الدوري المصري الممتاز، قبل أن يحسم المارد الأحمر لقب البطولة.

ويعتبر ابراهيم عادل، الموهبة الأولى داخل نادي بيراميدز والذي تلقى العديد من العروض المحلية والأوروبية، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وسط رفض من مسؤولي فريقه.

وارتبط اسم إبراهيم عادل بالرحيل إلى الدوريات الأوروبية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد وجود اهتمام باللاعب من جانب كشافي العديد من الأندية الأوروبية خلال منافسات بطولة أولمبياد باريس الأخيرة، والتي ظهر اللاعب بها بشكل جيد.

وأكدت مصارنا الخاصة، أن كل ما يقال عن رحيل إبراهيم عادل عن الفريق هذا الصيف غير صحيح نهائيا.

وتابع، إبراهيم عادل، مستمر مع الفريق، ولن يرحل خاصة أنه لا يوجد عروض رسمية للتعاقد معه، وأن كل الأنباء التي ترددت في الفترة الماضية، عبارة عن أخبار تم تداولها إعلاميا فقط.

