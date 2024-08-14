نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة إنبي في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر سامي قمصان مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي على تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق إنبي اليوم الأربعاء الموافق 14/8/2024 في لقاء مرتقب بينهم بملعب المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة 33 من دوري نايل.

موعد مباراة الأهلي وإنبي

وتبدأ صافرة انطلاق مباراة الزمالك وطلائع الجيش مساء اليوم في تمام الساعة 5:30 بتوقيت القاهرة ومكةالمكرمة وقطر.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة إنبي

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف

خط الدفاع: عبدالفتاح، ياسرإبراهيم، عمركمال، الدبيس.

خط الوسط: مصطفى أبوالخير، نيدفيد، عبدالقادر.

خط الهجوم: محمد عبدالله، أفشة، كهربا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي

تردد ontime sports

تردد القناة: 11861

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 5/6

القمر الصناعي: نايل سات