الرياضة

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة إنبي في الدوري المصري

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أحمد جودة - القاهرة - استقر سامي قمصان مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي على تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق إنبي اليوم الأربعاء الموافق 14/8/2024 في لقاء مرتقب بينهم بملعب المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة 33 من دوري نايل.

موعد وإنبي

وتبدأ صافرة انطلاق مباراة الزمالك وطلائع الجيش مساء اليوم في تمام الساعة 5:30 بتوقيت القاهرة ومكةالمكرمة وقطر.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة إنبي

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف

خط الدفاع: عبدالفتاح، ياسرإبراهيم، عمركمال، الدبيس.

خط الوسط: مصطفى أبوالخير، نيدفيد، عبدالقادر.

خط الهجوم: محمد عبدالله، أفشة، كهربا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي

تردد ontime sports

تردد القناة: 11861

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 5/6

القمر الصناعي: نايل سات

الكلمات الدلائليه
أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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