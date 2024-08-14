نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تطورات تعاقد ليفربول مع جوهرة فالنسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية عن تطورات تعاقد إدارة نادي ليفربول الإنجليزي مع جوهرة الفريق الأول لكرة القدم بنادي فالنسيا الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرغب ليفربول بقيادة أرني سلوت، ايجاد لاعبين يناسبون تفكير الفريق الإنجليزي من سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

ليفربول يستهدف التعاقد مع مامارداشفيلي

ووضع ليفربول نجم نادي فالنسيا على رأس اهتماماته من أجل التعاقد معه خلال انتقالات الصيف الجارية.

‏وبحسب المعلومات الواردة، فإن ليفربول أرسل عرضًا بقيمة 35 مليون يورو إلى فالنسيا من أجل ضم جيورجي مامارداشفيلي.

‏الجدير بالذكر أن الحارس الجورجي حافظ على نظافة شباكه في 31 مباراة من أصل 100 مباراة لعبها مع الفريق الإسباني.

