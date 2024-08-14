نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يوفنتوس يفسخ تعاقده مع قائد الفريق بالتراضي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت تقارير إيطالية أن يوفنتوس قرر رحيل نجمه عن صفوف الفريق خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشفت التقارير اليوم "الاربعاء" أن اليوفي أتم الاتفاق مع حارسه البولندي فويتشيك تشيسني علي فسخ التعاقد بالتراضي، وذلك بناءا علي رغبة المدير الفني الجديد للفريق الإيطالي تياجو موتا.

والجدير بالذكر أن يوفنتوس تعاقد مع الحارس الإيطالي ميكيلي دي جريجوريو قادما من مونزا علي سبيل الاعارة بمقابل 4.5 مليون يورو مع إمكانية الشراء بقيمة 13.5 مليون يورو، بالاضافة إلي 2 مليون يورو امتيازات.

يوفنتوس يقرر رحيل حارسه فويتشيك تشيسني

وانضم البولندي فويتشيك تشيسني إلي صفوف اليوفي عام 2017 قادما من أرسنال في صفقة كلفت خزينة النادي الإنجليزي 18 مليون يورو.

وشارك الحارس البالغ من العمر 34 عاما مع فريقه الإيطالي الموسم الماضي في 35 مباراة، حيث نجح في أن المحافظة علي نظافة شباكه في 15 مباراة.