نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. ريال مدريد يحدد تفاصيل اصابة " الجوكر " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف نادي ريال مدريد الإسباني عن تفاصيل إصابة لاعب وسط الفريق الأول، لكرة القدم بالنادي إدواردو كامافينجا وموقفه من الغياب عن ريال مدريد الفترة القادمة.

وكان كامافينجا قد أصيب مع ريال مدريد ليلة الأمس الثلاثاء في تدريبات الفريق استعدادًا لمواجهة نادي أتلانتا في السوبر الأوروبي.

ويلتقي نادي ريال مدريد مع نادي أتلانتا مساء اليوم الأربعاء في لقاء بطولة كأس السوبر الأوروبي لهذه النسخة.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وأتلانتا عند تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشخيص إصابة كامافينجا

وأثبتت الفحوصات إصابة كامافينجا وتأكد غيابه من ست إلى سبع أسابيع قادمة من أجل التعافي من الإصابة التي أصيب بها بسبب صديقه أوريلين تشواميني ليلة الأمس.

