نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. القادسية يحصل على خدمات ديبالا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن مفاجأة بشأن تعاقد نادي القادسية مع الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما الإيطالي.

تفاصيل تعاقد القادسية مع ديبالا

وأكدت التقارير أن القادسية نجح في الاتفاق مع ديبالا على عقده مع النادي الجديد خلال الفترة القادمة والمقرر له أن يكون عقد لمدة ثلاث سنوات قادمة.

‏كما ذكرت التقارير على أنه تم الاتفاق على الراتب وشروط العقود وكل شيء يخص انتقال القادسية إلى ديبالا.

‏وشددت التقارير أنه لا يفصل القادسية عن الإعلان أنهم قد ضموا ديبالا حاليًا سوى الاتفاق مع نادي روما.

‏الجدير بالذكر أن الشرط الجزائي في عقد جوهرة الأرجنتين قد انتهى في يوليو وبذلك انتقال اللاعب فرصة كبيرة لنادي القادسية لتعزيز صفوفه.