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أحمد جودة - القاهرة -

تلقي ريال مدريد بقيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي صدمة قوية، بسبب إصابة لاعبه الفرنسي إدواردو كامافينجا.

تفاصيل إصابة كامافينجا ومدة غيابه

وأكدت الفحوصات الطبية إصابة الفرنسي كامافينجا بالتواء في الرباط الجانبي الداخلي للركبة اليسرى، ومن المقرر غيابه عن صفوف الفريق لمدة 7 أسابيع.

وسيواجه الملكي نظيره اتالانتا الإيطالي اليوم "الاربعاء" في تمام الساعة العاشرة مساءً، ببطولة كأس السوبر الأوروبي 2024.

ويفتتح ريال مدريد أولي مواجهاته في الدورى الإسباني "الليجا" أمام ريال مايوركا يوم الأحد الموافق 18 أغسطس على ملعب استاد إيبيروستار.

