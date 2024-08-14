نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القادسية يقترب من التعاقد مع باولو ديبالا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد الصحفي فابريزيو رومانو أن نادي القادسية السعودي اقترب من التوصل إلى اتفاق من أجل التعاقد مع باولو ديبالا لاعب روما الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشار إلى أن إدارة القادسية السعودي تسعى إلى حسم التعاقد مع ديبالا بعقد حتى ثلاث سنوات.

وشدد على أنه تم الاتفاق على الراتب وشروط العقد ويتم مناقشة التفاصيل النهائية من أجل حسم الصفقة بشكل نهائي.

وذكر أن المحادثات لا تزال جارية بين روما والقادسية حيث أن الشرط الجزائي البالغ 12 مليون يورو لم يعد ساريًا، وانتهى في يوليو.

وحتى الآن لم يتم حسم الاتفاق بين نادي روما ونظيره القادسية من أجل إبرام الصفقة بشكل رسمي، حيث أن المفاوضات جارية بشأن المقابل المادي.